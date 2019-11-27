В компании «Премиум Тула» продлили конкурсное производство

Арбитражный суд Ростовской области продлил конкурсное производство в отношении компании «Премиум Тула» до мая 2020 года. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда. Такое решение связано с незавершенностью всех необходимых процедур. В частности, не оспорены сомнительные сделки должника, не реализовано имущество и не произведены расчеты с кредиторами.

Как ране писал “Ъ-Юг”, в июне этого года арбитражный суд Ростовской области открыл конкурсное производство в отношении ООО «Премиум Тула», которое планировало построить в регионе тепличный комплекс по выращиванию томатов за 3,2 млрд руб.

Иск о банкротстве компании подал в мае «Московский индустриальный банк». Сумма исковых требований составила около 3 млрд руб. Залогом по кредитам выступил сам тепличный комплекс, который находится в высокой степени готовности.

О планах «Премиум Тулы» запустить тепличный комплекс по выращиванию овощей закрытого грунта стало известно в июне 2018 года. Тогда в компании говорили, что комплекс мощностью 3,5 тыс. т томатов в год будет введен в строй в августе 2018 года. Позже запуск проекта был перенесен на сентябрь 2018 года, однако так и не состоялся.

Подробнее об иске к ООО «Премиум Тула» читайте в материале „Ъ-Юг“ «Томаты не поспели к лету»

Дарья Голякова