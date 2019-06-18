На Дону компанию «Премиум Тула» признали банкротом

Арбитражный суд Ростовской области открыл конкурсное производство в отношении ООО «Премиум Тула», которое планировало построить в регионе тепличный комплекс по выращиванию томатов за 3,2 млрд руб. Информация об этом есть в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Напомним, иск о банкротстве компании подал в мае «Московский индустриальный банк». Сумма исковых требований составила около 3 млрд руб. Залогом по кредитам выступил сам тепличный комплекс, который находится в высокой степени готовности.

О планах «Премиум Тулы» запустить тепличный комплекс по выращиванию овощей закрытого грунта стало известно в июне 2018 года. Тогда в компании говорили, что комплекс мощностью 3,5 тыс. т томатов в год будет введен в строй в августе 2018 года. Позже запуск проекта был перенесен на сентябрь 2018 года, однако так и не состоялся.

Подробнее об иске к ООО «Премиум Тула» читайте в материале „Ъ-Юг“ «Томаты не поспели к лету»

Дарья Голякова