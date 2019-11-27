«Россия в течение последнего года делает ставку на Европу»

Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся в Париже 9 декабря. Во Франции будет проходить саммит «нормандской четверки» по Донбассу. Президенты России и Украины проведут отдельную двустороннюю встречу. Как утверждают источники “Ъ”, вероятность этих переговоров близка к 100%. Что они будут обсуждать с глазу на глаз? Помимо ситуации на востоке Украины, будут ли затронуты еще какие-то проблемы? На эти и другие вопросы ответил международный обозреватель издательского дома “Ъ” Максим Юсин. Беседовал Петр Косенко.

— Путин и Зеленский встретятся отдельно от коллег — участников саммита. Что они могут обсуждать именно с глазу на глаз?

— Из того, что заявляют в Москве, можно сделать вывод, что, помимо обязательной программы реализации минских соглашений будут обсуждаться полное прекращение огня на линии разграничения с 2020 года, как один из вариантов. Кроме того, скорее всего, будет обсуждаться и новая волна обмена заключенными, пленными — это второе, это тот позитив, которого легче всего добиться, на самом деле. Украинские источники делают упор на газовую тему. И здесь уже с утра пошла активнейшая атака на Зеленского, потому что его противники из так называемого патриотического лагеря считают, что Зеленский активно вмешается в газовый вопрос, повторив тем самым ошибки Ющенко, Тимошенко, которые на этом погорели, и пойдет, как они убеждены, на чрезмерные уступки Кремлю. Я думаю, в этом вопросе и будет сконцентрировано внимание общества и давление украинской патриотической общественности на Зеленского, чтобы не допустить таких уступок.

Теперь возникает вопрос, а как же основная тема этих переговоров — реализация минских соглашений? Возникают, пожалуй, серьезные проблемы для Киева и для Зеленского, потому что их надо бы реализовывать, но украинское общество к этому абсолютно не готово: ни политический класс, ни, пусть даже формально контролируемое президентом, большинство в Верховной раде, – они не готовы реализовать все эти договоренности и принять те законы, которые предусмотрены в минских соглашениях, например, об амнистии, об особом статусе самопровозглашенных ЛНР и ДНР, то есть просто все это понимают, но открыто признать никто не может по многим причинам.

Сейчас Украина не готова к возвращению Донбасса с теми особыми полномочиями, которые предусмотрены минскими соглашениями.

Как будет реагировать на эту ситуацию Москва? Она может, конечно, максимально все драматизировать и чисто формально поставить вопрос перед западными коллегами, что, вот вы видите, Киев не готов реализовывать минские соглашения шаг за шагом, как дальше иметь с ними дело? Либо, не называя вещи своими именами, согласиться на поэтапные шаги по нормализации ситуации с тем, чтобы сводить конфликт в Донбассе постепенно к приднестровскому варианту, который, мне кажется, слишком идеальный сценарий для Украины. Но как то, к чему стремиться — это вполне неплохая цель. При этом не сильно давить на Зеленского, чтобы он до конца года проводил через Верховную раду все эти законы, потому что активность президента Украины на этом фронте будет означать, что он окажется под колоссальным давлением радикалов, а в Киеве будет назревать новый Майдан.

— Источники говорят, что в Париже Путин может пригласить Зеленского в Москву на празднование 75-летия Победы. Насколько велика вероятность, что это приглашение будет принято или Зеленский побоится?

— Я практически на 100% исключаю, что это приглашение будет принято. Это невозможно исходя из климата, который сейчас на Украине.

Ехать в столицу страны-агрессора будет воспринято как национальное предательство.

То есть максимум, что может сделать Зеленский — вежливо выслушать это предложение и ответить на него отказом, но не публично. Будем смотреть, как в целом станет развиваться диалог. Если удастся добиться продвижения по другим пунктам, например, по газовому вопросу, тогда Путин просто вежливо об этом объявит, показав еще раз Меркель и Макрону свою добрую волю, но Зеленский пока ничего не ответит, а потом найдет какую-то вежливую форму, чтобы это приглашение отклонить.

Сейчас идет тонкая дипломатическая игра по многим направлениям, в том числе и со стороны Москвы. То есть Путину выгодно 9 декабря показать себя добрым следователем, человеком, который хочет добиться урегулирования. Почему ему именно сейчас это важно? Потому что через три дня после завершения саммита в Париже будет еще один европейский саммит, и там будет решаться вопрос о продлении антироссийских санкций. Здесь, если итоги парижского саммита будут восприняты всеми позитивно как путь к умиротворению в Донбассе, будет очень сложно антироссийскому лобби, полякам, прибалтам, уходящей Великобритании, некоторым странам северной Европы убедить всех проголосовать за продление санкций.

То есть Путин своей позитивной, доброжелательной позицией в Париже будет выбивать аргументы у противников России, потому что все-таки санкционный вопрос тоже очень важен по многим причинам.

Россия в течение последнего года, совершенно очевидно, делает ставку на Европу. Я думаю, могут быть какие-то более серьезные, чем ожидается, уступки на украинском направлении для того, чтобы выиграть на другом — европейском, который становится для Кремля все более и более приоритетным.