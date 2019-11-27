В Ленобласти открыли участок трассы «Сортавала» от Приозерска до границы с Карелией

В среду, 27 ноября, в Ленинградской области после реконструкции открыли участок федеральной трассы А-121 «Сортавала» от Приозерска до границы с Республикой Карелия.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, в процессе реконструкции дорожники построили 10 км новой дороги, возвели два моста через реку Тихая, а также путепровод над железнодорожными путями и 14 км современных линий электроосвещения. Теперь автомобилисты смогут преодолеть весь 20-километровый участок трассы в два раза быстрее, чем прежде. До реконструкции время в пути по нему составляло около часа.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в этот же день на юге Петербурге торжественно открывается скоростная платная автодорога М-11. В церемонии ее запуска должен принять участие президент РФ Владимир Путин.