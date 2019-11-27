Mercedes-Benz сохранит V12 на S-Class

Компания Mercedes-Benz не будет отказываться от двигателя V12 на седане S-Class, сообщает GT Spirit со ссылкой на главу немецкого автопроизводителя Олу Каллениуса.

Господин Каллениус подтвердил, что новое поколение Mercedes-Benz S-Class получит 12-цилиндровую модификацию, но никакой детальной информации о двигателе топ-менеджер не сообщил. Также глава компании отверг возможность появления кроссовера Mercedes-Maybach GLS с V12, но не исключил создания версии с 6-цилиндровым мотором.

Напомним, ранее немецкий автопроизводитель заявил, что топовый мотор V12 в будущем останется только у седана Mercedes-Maybach S650.