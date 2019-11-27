Десятый «Серебряный Лучник» – Юг набирает обороты

Продолжается заявочная кампания главной премии Юга России в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Юг. На сегодняшний день уже получено более сорока заявок со всего Юга России: из Ростовской области, Краснодарского края, Астраханской области, Северной Осетии и Республики Дагестан. Прием заявок продолжится до 15 декабря 2019 года.



Масштабные проекты таких компаний и брендов, как «ВымпелКом», «Ростелеком», «Сбербанк», «Tele2», КБ «Кубань кредит», Международный аэропорт «Симферополь», «Россети Юг» и многие другие сойдутся в битве за выход в финал в семи номинациях юбилейной десятой Премии.

В номинации «Развитие и продвижение территорий» зарегистрирован проект «Огни большого города» компании «Россети Юг», включающий в себя серию бесплатных экскурсий для жителей Ростова-на-Дону, Волгограда, Астрахани, Элисты. «Проект позволяет в интересной форме показать горожанам взаимосвязь развития городов и энергетики. В ходе экскурсий рассказывается множество интересных фактов из истории региональных энергосистем, затрагивается тема участия энергетиков в Великой Отечественной войне. В компании опытных гидов горожане совершают увлекательное путешествие во времени: от истоков развития энергосистемы с посещением первых энергообъектов до эры цифровизации», – прокомментировал Борис Эбзеев, генеральный директор «Россети Юг».

Постоянным участником южного этапа конкурса является КБ «Кубань кредит». В этом году один из основных финансовых институтов Кубани подал заявки в целых трех номинациях. Свои детские благотворительные программы в поддержку специализированных школ-интернатов, детских благотворительных фондов и общественных организаций, что является неотъемлемой частью непрекращающейся проектной деятельности банка, «Кубань кредит» представит в номинации «Корпоративная социальная ответственность и благотворительность».

Избирательная комиссия Ростовской области принимает участие сразу в двух номинациях. Одна из заявленных работ – «Выборы меняют. Выборы влияют» – нацелена на рост активной гражданской позиции человека и повышение лояльности к выборам. «Цель нашего участия в Премии не победа, а профессиональная оценка деятельности Избирательной комиссии РО, как со стороны жюри, так и со стороны коллег. «Серебряный Лучник» - это своего рода площадка, где можно пообщаться с профессионалами своего дела, и узнать их мнение относительно наших проектов», – прокомментировал Василий Волков, начальник отдела методической работы и повышения правовой культуры избирателей.

Оператором юбилейной премии «Серебряный Лучник» – Юг, как и предыдущие девять лет, выступает коммуникационное агентство «АГТ-Юг» в составе AGT Communications Group. Прием конкурсных работ осуществится до 25 декабря 2019 года в следующих номинациях: «Продвижение государственных, общественных и социальных программ», «Digital коммуникации», Корпоративная социальная ответственность и благотворительность», «Корпоративные коммуникации», «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа», «Развитие и продвижение территорий», «Маркетинговые коммуникации».

Подробная информация о требованиях к оформлению проектов и критериях их оценки представлена на сайте Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник»: http://www.luchnik.ru/conditions/rules/

Ознакомиться с правилами участия, а также бесплатно подать заявку можно на сайте www.luchnik-ug.ru и в Исполнительной дирекции региональной премии «Серебряный Лучник» - Юг. Главным радио партнером премии является сетевое издание «Радио 7 на семи холмах» в Ростове-на-Дону.

Дополнительная информация:

Виолетта Ясько

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