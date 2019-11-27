Десятый «Серебряный Лучник» – Юг набирает обороты

Продолжается заявочная кампания главной премии Юга России в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Юг. На сегодняшний день уже получено более сорока заявок со всего Юга России: из Ростовской области, Краснодарского края, Астраханской области, Северной Осетии и Республики Дагестан. Прием заявок продолжится до 15 декабря 2019 года.
Масштабные проекты таких компаний и брендов, как «ВымпелКом», «Ростелеком», «Сбербанк», «Tele2», КБ «Кубань кредит», Международный аэропорт «Симферополь», «Россети Юг» и многие другие сойдутся в битве за выход в финал в семи номинациях юбилейной десятой Премии.
В номинации «Развитие и продвижение территорий» зарегистрирован проект «Огни большого города» компании «Россети Юг», включающий в себя серию бесплатных экскурсий для жителей Ростова-на-Дону, Волгограда, Астрахани, Элисты. «Проект позволяет в интересной форме показать горожанам взаимосвязь развития городов и энергетики. В ходе экскурсий рассказывается множество интересных фактов из истории региональных энергосистем, затрагивается тема участия энергетиков в Великой Отечественной войне. В компании опытных гидов горожане совершают увлекательное путешествие во времени: от истоков развития энергосистемы с посещением первых энергообъектов до эры цифровизации», – прокомментировал Борис Эбзеев, генеральный директор «Россети Юг».
Постоянным участником южного этапа конкурса является КБ «Кубань кредит». В этом году один из основных финансовых институтов Кубани подал заявки в целых трех номинациях. Свои детские благотворительные программы в поддержку специализированных школ-интернатов, детских благотворительных фондов и общественных организаций, что является неотъемлемой частью непрекращающейся проектной деятельности банка, «Кубань кредит» представит в номинации «Корпоративная социальная ответственность и благотворительность».
Избирательная комиссия Ростовской области принимает участие сразу в двух номинациях. Одна из заявленных работ – «Выборы меняют. Выборы влияют» – нацелена на рост активной гражданской позиции человека и повышение лояльности к выборам. «Цель нашего участия в Премии не победа, а профессиональная оценка деятельности Избирательной комиссии РО, как со стороны жюри, так и со стороны коллег. «Серебряный Лучник» - это своего рода площадка, где можно пообщаться с профессионалами своего дела, и узнать их мнение относительно наших проектов», – прокомментировал Василий Волков, начальник отдела методической работы и повышения правовой культуры избирателей.
Оператором юбилейной премии «Серебряный Лучник» – Юг, как и предыдущие девять лет, выступает коммуникационное агентство «АГТ-Юг» в составе AGT Communications Group. Прием конкурсных работ осуществится до 25 декабря 2019 года в следующих номинациях: «Продвижение государственных, общественных и социальных программ», «Digital коммуникации», Корпоративная социальная ответственность и благотворительность», «Корпоративные коммуникации», «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа», «Развитие и продвижение территорий», «Маркетинговые коммуникации».
Подробная информация о требованиях к оформлению проектов и критериях их оценки представлена на сайте Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник»: http://www.luchnik.ru/conditions/rules/
Ознакомиться с правилами участия, а также бесплатно подать заявку можно на сайте www.luchnik-ug.ru и в Исполнительной дирекции региональной премии «Серебряный Лучник» - Юг. Главным радио партнером премии является сетевое издание «Радио 7 на семи холмах» в Ростове-на-Дону.
Дополнительная информация:
Виолетта Ясько
luchnik@agt-rostov.ru
Тел.: (863) 300 11 57
Моб.: +7 (988) 550-42-98
Справочно
В наступившем сезоне система региональных конкурсов Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» охватывает все без исключения регионы Российской Федерации. Общий перечень премий, оператором которых выступает региональная сеть коммуникационного агентства «АГТ»: «Серебряный Лучник» – Северо-Запад, «Серебряный Лучник» – Сибирь, «Серебряный Лучник» – Юг, «Серебряный Лучник» – Приволжье, «Серебряный Лучник» – Урал и «Серебряный Лучник» – Дальний Восток.
За время работы число проектов на соискание Премии «Серебряный Лучник» - Юг составило более 600. Реализованные проекты представили такие банковские структуры, как «Центр-инвест», «Сбербанк», «Альа-Банк», «Райффазенбанк», телекоммуникационные компании «МегаФон», «ВымпелКом» и «Ростелеком», «Tele2», крупные промышленные компании «Газпром добыча Краснодар», Группа Агроком, Агрообъединение «Кубань», «Coca Cola», Правительство Ростовской области, Министерства образования и здравоохранения областей и краев ЮФО и мн.другие.