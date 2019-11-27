Владельцы турбазы у горы Куштау пытаются оспорить решение о ее сносе

Компания «Медвежий хутор», владеющая одноименной турбазой в 18 км от горы Куштау, пытается оспорить решение Ишимбайского городского суда Башкирии о сносе строений. Сноса требует министерство лесного хозяйства Башкирии, в котором считают постройки самовольными и намерены расторгнуть договор аренды лесного участка в Макаровском лесничестве. После победы в суде первой инстанции минлесхоз опубликовал релиз о том, что его проверка признала самовольными шесть капитальных объектов турбазы площадью 725 кв. м, расположенных на участке площадью 3 тыс. кв. м, находящемся в рекреационной зоне. Позже релиз с официального сайта ведомства был удален.

ООО «Медвежий хутор», по данным kartoteka.ru, образовано в марте 2016 года. Принадлежит Абелу Степаняну и Радику Мурзагулову.

В компании заявили, что не согласны с претензиями минлесхоза, так как «здания на участке не капитальные, построены на сваях, соответствуют установленным требованиям и в свое время принимались самими специалистами Макаровского лесничества». «Не ясно, почему иск появился только сейчас, ведь комплекс работает уже несколько лет. Это вызывает подозрения»,— отметил представитель компании.

В августе Приволжскнедра дали разрешение на добычу полезных ископаемых на горе Куштау АО «Сырьевая компания», связанному с Башкирской содовой компанией группы «Башхим».

Майя Иванова