Садовничий: от сделки с «Интеко» МГУ получил около 30 млрд рублей

В интервью газете «Ведомости» ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий рассказал, на каких условиях вуз договорился с компанией «Интеко», подконтрольной на тот момент Елене Батуриной, о застройке территории. По оценкам ректора, от сделки МГУ получил около 25–30 млрд руб.

По словам господина Садовничего, после того как с предложением о застройке к университету обратилась Елена Батурина, были определены стоимость земли и объектов. Заключенный инвестиционный контракт был согласован с Минимущестовм, правительством Москвы и МГУ. «"Интеко" должна была отдать нам 30% построенных квартир и 15% машино-мест. Эти деньги и позволили нам построить наши объекты»,— сказал ректор МГУ. Под объектами Виктор Садовничий подразумевает библиотеку, несколько учебных корпусов, медицинский центр.

Глава МГУ отметил, что до предложения «Интеко» с идеей застройки территории вуза к нему обратилась южнокорейская фирма Kotra. «Они говорят: "Мы построим библиотеку, а взамен вы отдадите нам остальные 100 га"… Я тогда приехал и как математик начал считать. И понял, что они нас сильно недооценивают. Я им сказал жесткое "нет", хотя такое решение уже обсуждалось на уровне правительства»,— мотивировал решение ректор.

Напомним, в 2004 году МГУ и «Интеко» заключили инвестконтракт на строительство коммерческой недвижимости на 122 га на Ломоносовском проспекте на юго-западе Москвы (принадлежит государству и находится в бессрочном пользовании университета). В 2008 году на этой территории было построено 800 тыс. кв. м жилья и коммерческой недвижимости. В 2015 году Росреестр потребовал признать незаконным строительство на землях МГУ жилых комплексов «Шуваловский» и Dominion. В 2017 году вуз выиграл в апелляции спор с Росреестром.

Подробнее о решении суда — в материале “Ъ” «МГУ оставили пристройку».