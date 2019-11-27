В Краснодаре оставлен в силе приговор похитившим девушку «кавказским традиционалистам»

Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционные жалобы осужденных за похищение человека мужчин и их адвокатов. Судебная коллегия пришла к выводу, что судом первой инстанции все обстоятельства дела были всесторонне и объективно исследованы, доказательствам была дана надлежащая оценка, а вид и размер назначенного наказания соответствуют тяжести содеянного. Приговор был оставлен без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения, сообщили в крайсуде.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что Ленинский районный суд Краснодара приговорил 28-летнего жителя Пензенской области Арсена Саряна и двоих местных жителей – 28-летнего Гегама Григоряна и 29-летнего Максада Гаффарова – к срокам от 6 лет 2 месяцев до 8 лет строгого режима. Как было установлено в зале суда, Арсен Сарян познакомился в соцсетях с 31-летней краснодаркой, но выслал девушке не свою фотографию. В январе 2018 года он прилетел в Краснодар, арендовал квартиру и назначил встречу. Знакомые Саряна – Григорян и Гаффаров – подъехали на «четырнадцатой» к продуктовому магазину по улице Северной, затолкали пострадавшую в машину и уехали. Автомобиль задержали сотрудники ППС на улице Красных Партизан. Подсудимые свою вину не признали, пояснив, что их действия обусловлены древним кавказским обычаем «похищение невесты».

Дмитрий Михеенко