На Кубани осудили похитивших девушку «кавказцев»

Ленинский районный суд Краснодара приговорил 28-летнего жителя Пензенской области Арсена Саряна и двоих местных жителей – 28-летнего Гегама Григоряна и 29-летнего Максада Гаффарова – к срокам от 6 лет 2 месяцев до 8 лет строгого режима за похищение человека (ст. 126).

Как было установлено в зале суда, Арсен Сарян познакомился в социальных сетях с 31-летней жительницей Краснодара. При этом, он выслал девушке не свою фотографию. В январе 2018 года Сарян прилетел в Краснодар, где арендовал квартиру. 31 января они назначили с девушкой встречу. Его знакомые – Григорян и Гаффаров – подъехали на «четырнадцатой» к продуктовому магазину по улице Северной, 99. Там девушка поняла, что ее интернет-кавалер не тот. Более того, как уточняют в прокуратуре, он вел себя агрессивно, хватал девушку за руки и предлагал пройти с ним.

Девушка забежала в магазин, а после того, как вышла – к ней подбежали друзья Саряна, схватили, затолкали в машину и уехали. Скоро автомобиль задержали сотрудники ППС на улице Красных Партизан. В полицию позвонили очевидцы инцидента.

«Подсудимые свою вину не признали, пояснив, что их действия обусловлены древним кавказским обычаем – “похищение невесты”», - сообщили в органах гособвинения. Приговор еще не вступил в законную силу.

Дмитрий Михеенко