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Еще один имущественный комплекс завода Минобороны в Ростове выставили на торги

В Ростове выставили на торги еще один имущественный комплекс «50-го автомобильного ремонтного завода» (принадлежит Министерству обороны РФ), расположенный в Ростове на ул. 26-я линия, 31/1. Соответствующая информация опубликована на сайте Российского аукционного дома. Аукцион пройдет по английской системе 27 декабря. Начальная цена 21,8 млн руб, шаг на повышение — 200 тыс. руб.

В комплекс входят земельный участок и здание склада. Площадь участка 29 соток, вид разрешенного использования — для специального назначения. Склад представляет собой одноэтажное здание площадью 348,8 кв.м.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, ранее в Ростове выставили на торги принадлежащий заводу имущественный комплекс по адресу ул. Крепкая, 76. Начальная цена — 88,5 млн руб. Торги также пройдут 27 декабря по английской системе с шагом на повышение 800 тыс. руб. Заявки принимаются до 23 декабря. В комплекс входит земельный участок, КПП, два склада и хранилище. Общая площадь земли — 257 соток, вид разрешенного использования — для специального назначения. КПП представляет собой одноэтажное нежилое здание площадью 127,8 кв. м. Площадь складов 2 тыс. кв. м и 309,6 кв. м., хранилища — около 1,3 тыс. кв.м.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «5О АРЗ» зарегистрировано в Ростове в июле 2009 года с основным видом деятельности «техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств». Предприятием опосредованно владеет Министерство обороны РФ. Генеральным директором завода является Василий Артенов. Прибыль компании за 2018 год составила 311 млн руб., выручка не указана.

Дарья Голякова


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