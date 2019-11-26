26 ноября, вторник
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

Фото: Российский аукционный дом

Завод Минобороны продает имущественный комплекс в Ростове за 88,5 млн рублей

В Ростове имущественный комплекс по адресу ул. Крепкая, 76 выставили на торги. Соответствующая информация опубликована на сайте Российского аукционного дома. Имущество принадлежит «50-му автомобильному ремонтному заводу» («50 АРЗ»), которым владеет Минобороны РФ. Начальная цена — 88,5 млн руб.Торги пройдут 27 декабря по английской системе с шагом на повышение 800 тыс. руб. Заявки принимаются до 23 декабря.

В комплекс входит земельный участок, КПП, два склада и хранилище. Общая площадь земли — 257 соток, вид разрешенного использования — для специального назначения. КПП представляет собой одноэтажное нежилое здание площадью 127,8 кв. м. Площадь складов 2 тыс. кв. м и 309,6 кв. м., хранилища — около 1,3 тыс. кв.м.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «5О АРЗ» зарегистрировано в Ростове в июле 2009 года с основным видом деятельности «техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств». Предприятием опосредованно владеет Министерство обороны РФ. Генеральным директором завода является Василий Артенов. Прибыль компании за 2018 год составила 311 млн руб., выручка не указана.

Дарья Голякова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Мероприятия

Пресс-релиз

Профиль пользователя