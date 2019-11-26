Завод Минобороны продает имущественный комплекс в Ростове за 88,5 млн рублей

В Ростове имущественный комплекс по адресу ул. Крепкая, 76 выставили на торги. Соответствующая информация опубликована на сайте Российского аукционного дома. Имущество принадлежит «50-му автомобильному ремонтному заводу» («50 АРЗ»), которым владеет Минобороны РФ. Начальная цена — 88,5 млн руб.Торги пройдут 27 декабря по английской системе с шагом на повышение 800 тыс. руб. Заявки принимаются до 23 декабря.

В комплекс входит земельный участок, КПП, два склада и хранилище. Общая площадь земли — 257 соток, вид разрешенного использования — для специального назначения. КПП представляет собой одноэтажное нежилое здание площадью 127,8 кв. м. Площадь складов 2 тыс. кв. м и 309,6 кв. м., хранилища — около 1,3 тыс. кв.м.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «5О АРЗ» зарегистрировано в Ростове в июле 2009 года с основным видом деятельности «техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств». Предприятием опосредованно владеет Министерство обороны РФ. Генеральным директором завода является Василий Артенов. Прибыль компании за 2018 год составила 311 млн руб., выручка не указана.

Дарья Голякова