Александр Пошивай назначен врио главы Росморречфлота

Временно исполняющим обязанности руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) назначен Александр Пошивай. Юрий Цветков, ранее совмещавший эту должность и пост заместителя министра транспорта, переназначен заместителем главы ведомства. Ранее о возможном разделении должностей и кадровых перестановках писал “Ъ”. Распоряжения о назначениях подписаны премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликованы на сайте правительства.

Александр Пошивай занимал должность заместителя руководителя Росморречфлота с 2012 года. Он курировал вопросы управления безопасности судоходства, деятельность структурных подразделений Росморречфлота, администраций морских портов.

Юрий Цветков совмещал должности замглавы Минтранса и руководителя Росморречфлота с лета 2018 года, с 2012 по 2018 год был президентом судоходной компании «Новошип», входящей в группу «Совкомфлот».

Подробнее о кадровых перестановках — в материале “Ъ” «Водный транспорт не усидел на двух стульях».