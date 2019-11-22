Moby SPL снова отменила круизы на пароме «Принцесса Анастасия»

Оператор Moby SPL вновь отменил несколько рейсов на пароме Princess Anastasia («Принцесса Анастасия») в период до 27 ноября. В частности, паром не будет ходить из Петербурга 22 и 24 ноября, из Хельсинки — 23, 25 и 27 ноября, из Таллина — 25 ноября и из Стокгольма —26 ноября. Об этом сообщается в группе Moby SPL в социальной сети «ВКонтакте».

В компании уточнили, что в настоящий момент «Принцесса Анастасия» находится в стационарном сухом доке для проведения внеплановых технических работ. Информация по расписанию будет опубликована по мере поступления новых данных.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по техническим причинам паром не ходил по маршруту Петербург – Хельсинки с 14 по 20 ноября.