Netflix омолодил Аль Пачино

27 ноября Мартин Скорсезе представит фильм «Ирландец» — одну из самых ожидаемых премьер этого года. В кинотеатрах фильм не покажут, он выйдет эксклюзивно на Netflix. Зрителей ждет звездный актерский состав: в главных ролях Аль Пачино и Роберт Де Ниро. «Ирландца» уже называют одним из главных претендентов на «Оскар». Почему Стивен Спилберг против этого предложения? И стоит ли посмотреть фильм? Расскажет Иван Якунин.

Проект во всех смыслах этого слова большой. Почти десять лет Скорсезе готовил премьеру. Потратил $160 млн — это чуть меньше, чем бюджет «Титаника». Основанный на реальных событиях, фильм идет три с половиной часа и рассказывает историю Фрэнка Ширана, киллера из 50-х, который перешел дорогу влиятельному мафиозному клану, говорит основатель проекта Cinemaholics Катерина Карслиди, она уже видела фильм: «Наверное, со времен “Славных парней” это один из самых лучших гангстерских фильмов. Его главная цель, наверное, понять мотивацию того же Риддли “Джимми” Хоффа, который работал профсоюзным лидером, его в Америке хорошо знают.

Главный герой Фрэнк Ширан — ирландец, он убирал неугодных людей.

Он и Джимми Хоффа хорошо подружились. Но в какой-то момент последний сам стал кому-то мешать, и вот ирландцу пришлось выбирать между дружбой и каким-то своим долгом».

Мартин Скорсезе проделал любопытный трюк с актерами. Де Ниро, которому сейчас 76 лет, и Аль Пачино, которому 79 , не очень подходили на роль гангстеров из-за седин. Но с помощью компьютерной графики режиссер омолодил их на 30 лет. Они и играли как в молодости: самозабвенно, рассказал Скорсезе в Интервью CBS: «Был у нас случай, когда мы снимали сцену с речью перед рабочими, в зале пара сотен актеров, все скандируют, за трибуной Аль Пачино кричит: “В день, когда наши грузовики остановятся, остановится вся Америка”. Я захотел его остановить, но он меня не слушал. Я кричу: “Стоп! Стоп! Я уже не могу дышать”. Пара человек даже начали пробираться через толпу, чтобы его остановить, а его понесло».

Фокус с актерами стоил так дорого, что крупные киностудии не решились взяться за продакшн фильма. Зато взялся Netflix. Так что картина будет доступна только онлайн. В беседе с “Ъ FM” голливудский продюсер Боб Ван Ронкель признался, что не ожидал такого решения: «Они, видимо, не хотели тратить $10-40 млн на раскрутку в надежде, что этот спецэффект привлечет зрителей в кинотеатре. Это не всегда выгодно, кинотеатры же забирают себе 50% с продажи билетов. Возможно, Netflix предложил им больше, чем они в теории могли бы собрать на больших экранах».

Удачное, с финансовой точки зрения, решение уйти на Netflix имеет и обратную сторону. Фильму пророчат «Оскар», но он может его и не получить из-за Стивена Спилберга. Режиссер считает, что золотой статуэтки достойны только фильмы, вышедшие по старинке — на больших экранах. А работы, что выходят на Netflix, пусть соревнуются за главную телевизионную премию – «Эмми». Хотя член Американской киноакадемии Александр Роднянский считает, что игнорировать фильм Скорсезе нельзя: «Он явно среди фаворитов этого года. По меньшей мере три картины: “Ирландец” Скорсезе, картина Ноя Баумбаха “Брачная история” и фильм Фернандо Мейреллиша “Два папы”,— произведены при помощи этого ресурса. Иными словами, Netflix в этом году выступает по-чемпионски. Есть конкуренты и со стороны Amazon, чьи картины тоже участвуют в этой гонке».

Netflix, кстати, предугадал возможную критику и подстраховался: в США фильм «Ирландец» все-таки вышел в прокат, но, скорее, формально: В Нью-Йорке, например, его показывали только восемь кинотеатров. Так что создатели наверняка довольны. Неизвестно пока, останется ли доволен сам Netflix.

Netflix не раскрывает сборы фильмов, в которые он вложился. Некоторые американские издания утверждают, что только в США «Ирландец» мог заработать $100 млн, учитывая спрос на билеты в кинотеатрах.