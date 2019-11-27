«Торг продолжится и дальше»

Газовые переговоры вступают в решающую стадию: Владимир Путин вызвал к себе главу «Газпрома» и министра энергетики, чтобы обсудить украинский транзит. Ранее президент России об этом же говорил по телефону со своим украинским коллегой. На сегодня Москве предложено заключить контракт, предварительно погасив проигранный иск «Нафтогазу». Большинство наблюдателей сходится во мнении, что, если вопрос не решить на предстоящем саммите «в нормандском формате» 9 декабря, ситуация может обостриться. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Москва в итоге согласится уступить.

Ситуация серьезная, но надежда, как ни странно, появилась. Стороны обозначили волю к переговорам. Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили некоторые вопросы по телефону. Конечно, каждый интерпретировал разговор по-своему. Президент Украины заявил, что поблагодарил коллегу за возвращение арестованных кораблей, однако просил отдать еще и оружие, которое на них находилось, но затем таинственным образом пропало. Газовая тема тоже обсуждалась, но исключительно в трехстороннем формате — с участием ЕС. В Кремле подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны и была затронута тема транзитного договора. На этом все.

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Как бы то ни было, на следующий день Владимир Путин вызвал к себе главу «Газпрома» Алексея Миллера и министра энергетики Александра Новака. Конечно, главный вопрос совещания — подготовка к зиме. Но и украинская тема обсуждалась, причем под телекамеры для широкого освещения. Расшифровать сигнал несложно: Кремль готов к переговорам и разумным компромиссам. Сигнал этот не Зеленскому, а больше иностранным партнерам, которые очень не хотят «отравлять» себе рождественские каникулы и, скорее всего, пытаются придать процессу динамики.

По большому счету, газовая война никому не нужна.





Пока уступить предложено в основном России, хотя и Украина готова к уступкам, но меньшим. Это видно из заявления «Нафтогаза»: заплатите нам по иску $2,5 млрд, мы согласны взять и газомогда и подпишем контракт. Москва, как известно, настаивает на отзыве всех требований и главное — уже выигранного в Стокгольмском арбитраже о компенсации за недопоставку топлива. Киев, естественно, отказал, но предложил свой вариант. Торг, конечно же, продолжится и дальше, это не последнее предложение.

Однако Россия в итоге, скорее всего, согласится. Газ — это не живые деньги: там есть и взаимозачеты, и рассрочки, остатки в хранилищах. Там списали, здесь добавили. Да и в целом если учесть себестоимость, $1-1,5 млрд можно скостить. Однако Москве надо сохранить лицо. Собственно, это тоже нетрудно: гостелевидение всегда найдет слова для электората. В конце концов, все это можно объяснить заботой о братском народе, чтобы он не замерз зимой — такой подарок от дружественных соседей. Мы выше политиканов — мы, в отличие от них, способны на жест доброй воли.

Да и, честно говоря, газовая война в любом случае будет дороже — хоть экономически, хоть политически. Тем более, есть версия, что США могут и санкции ввести за давление на свободную украинскую экономику. И ЕС тоже скажет: но вы же больше, богаче — что вам стоит. России придется уступать. Сейчас задача — лишь сбить цену.