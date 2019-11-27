В Татарстане с начала года за экологические правонарушения взыскали свыше 70 млн рублей

В Татарстане сумма взысканий за экологические правонарушения с начала 2019 года превысила 70 млн руб. Деньги были перечислены в бюджеты муниципальных районов, сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

Также против злостных нарушителей природоохранного законодательства с начала года было возбуждено 29 уголовных дел. Четверть из них касается области недропользования. В частности, инспекторы министерства вновь пресекли незаконную разработку в Сармановском районе. Там они обнаружили бульдозер, трактор-погрузчик и четыре КамАЗа. Кроме того, по решению суда ООО «Стройтехника+» было признано виновным в безлицензионной добыче 2401 куб.м. полезных ископаемых в Самосырово в Казани. Теперь нарушителю необходимо заплатить штраф в 800 тыс. руб. и компенсировать ущерб размером 979 тыс. руб.

Напомним, что 15 ноября в Альметьевском районе Татарстана произошел прорыв нефтепровода. В результате инцидента нефть попала в водоем. Площадь загрязненной территории составила порядка 700 кв. м. В данный момент проверку по этому факту проводит Татарская природоохранная межрайонная прокуратура.

"Ъ-Казань"