В Краснодаре вечером 26 ноября без света остались свыше 50 домов

Вечером вторника, 26 ноября, в Прикубанском округе кубанской столицы произошло аварийное отключение электроэнергии на подстанции «Калинино-104». Без электричества остались 47 многоквартирных домов, а также частные дома в районе улиц Корчагинцев, 1 Мая, Тепличной, Митинской, Сахалинской, Российской, Карельской, Корчагинцев, Молдавской, Пятигорской, Узбекской, Бабича и переулка Ленинского, сообщили в мэрии.

Причиной аварийного отключения стало повреждение подземного кабеля. Восстановительные работы вели бригады «НЭСК-электросети». По состоянию на 00:40 среды, 27 ноября, подстанция была запитана, шло поэтапное подключение домов к ресурсу.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, вечером воскресенья, 24 ноября, без электричества, воды и тепла остались три многоквартирных дома по улицам Парижской и Рымникской в краснодарском поселке Российском. Причиной стала аварии на трансформаторной подстанции. В ночь на пятницу, 22 ноября, аналогичная авария обесточила девять многоквартирных домов в районе улиц Измаильской, Рымникской, Шевкунова и Альпийской в том же поселке. По информации мэрии, из-за наступивших холодов жители стали массово пользовать обогревательными приборами, что привело к перегрузке электросетей и пожарам на трансформаторных подстанциях.

Василий Хитрых