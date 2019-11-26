Жилые дома в краснодарском поселке Российском подключили к электроэнергии

Вечером 25 ноября специалисты АО «НЭСК-электросети» завершили работы по установке нового трансформатора на подстанции в поселке Российском в Краснодаре. Электроснабжение трех многоквартирных домов по улицам Парижской и Рымникской возобновлено, сообщили в администрации кубанской столицы. До этого около суток жители получали электроэнергию от дизель-генератора. «По состоянию на 20:00 подстанция полностью запитана, электроснабжение домов идет в штатном режиме», - говорится в сообщении мэрии.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, три многоквартирных дома по улицам Парижской и Рымникской в поселке Российском оказались обесточены вследствие аварии на трансформаторной подстанции, которая произошла вечером воскресенья, 24 ноября. Перегрузка сетей энергоснабжения привела к выгоранию трансформатора на объекте электроснабжения. Ранее аналогичная авария в домах поселка Российского произошла в ночь на пятницу, 22 ноября. Как сообщали в мэрии, из-за наступивших холодов жители стали массово пользовать обогревательными приборами, что привело к перегрузке электросетей и пожару на трансформаторной подстанции. Тогда без света тепла и воды остались девять многоквартирных домов в районе улиц Измаильской, Рымникской, Шевкунова и Альпийской. В настоящее время электроснабжение всех домов ведется в штатном режиме.

Василий Хитрых