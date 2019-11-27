Глава Удмуртии раскритиковал министра экономики региона за отписки

Глава Удмуртии Александр Бречалов принес извинения за отписки чиновников в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск». Также господин Бречалов раскритиковал ответы населению министра экономики региона Михаила Тумина.

«Коллеги, обращаю ваше внимание на форму и содержание ваших ответов гражданам. Ответы стали лучше, но продолжаются отписки. Тумин, взбодритесь и перечитайте то, что вы написали людям»,— сказал глава Удмуртии.

В качестве примера для чиновников Александр Бречалов привел главу Ижевска Олега Бекмеметьева. «Обращаюсь к главам, возьмите за практику то, чем занимается сейчас Олег Бекмеметьев, который по субботам делает обходы по обращениям граждан»,— отметил он.

Напомним, что ранее глава Удмуртии уже критиковал чиновников за отписки. Александр Бречалов заявлял, что лучше честно ответить на обращение граждан, сообщить, что пока нет возможностей или средств для решения вопроса, чем заниматься отписками.