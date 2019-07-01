Глава Удмуртии раскритиковал чиновников за отписки

Глава Удмуртии Александр Бречалов подверг критике чиновников, занимающихся отписками. На аппаратном совещании 1 июля он сообщил, что на недавнюю прямую линию президента России Владимира Путина из республики поступило свыше 12 тыс. обращений, есть обращения, которые можно решить на местном уровне. Однако чиновники порой занимаются отписками.

В качестве примера он привел обращения, которые больше года рассылают по всем инстанциям два заявителя, которые просят установит искусственную неровность на дороге рядом со школой. На это они получили отписку за подписью заместителя начальника управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Мансурова. По словам господина Бречалова, в письме указаны ГОСТы и без каких-либо выводов отмечается, что установка искусственной неровности нецелесообразна. При этом причина отказа главе региона осталась неясна. Письмо написано по шаблону, лишь бы соблюсти требования закона, отметил господин Бречалов.

«Я не понял, что хотел сказать заместитель начальника. Ломаем эту систему уже два года. Вижу, как главы включаются даже в моей ленте в переписку. На контроль такие ситуации»,— отметил глава региона.

Господин Бречалов добавил, что лучше честно ответить на обращение, что пока нет возможностей или средств, чем заниматься отписками.