Частные детсады в Ленобласти субсидировали на 39,5 млн рублей

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области провел аукцион по распределению субсидий предпринимателям, реализующим проекты в сфере дошкольного образования. На конкурсе были распределены 39,5 млн рублей, которые в качестве субсидий были выделены частным детским садам, имеющим образовательную лицензию, во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском и Ломоносовском районах Ленобласти, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Субсидии, полученные из бюджета по госпрограмме «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», будут направлены на возмещение предпринимателям части затрат, связанных с содержанием имущества и услуг по уходу за детьми.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Ленобласти распределили субсидии для предприятий малого бизнеса, осуществляющих экспортную деятельность.