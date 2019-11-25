В Ленобласти распределили субсидии для малого бизнеса

Комиссия комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области распределила субсидии на общую сумму 10 млн рублей для предприятий малого бизнеса, осуществляющих экспортную деятельность. Предприниматели смогут рассчитывать на финансовую поддержу из областного бюджета в размере до 1,6 млн руб., сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Подобная субсидия на территории Ленобласти распределена впервые. С ее помощью компании смогут компенсировать до 90% затрат, которые были произведены в предыдущие два года. В общей сложности финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с экспортом получили 11 областных производств.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на субсидирование работающего на экспорт малого бизнеса в Ленобласти планировалось выделить 15 млн руб.