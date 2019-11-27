ФАС не нашла нарушений в ценах на гречку в Алтайском крае

Управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю не нашло нарушений антимонопольного законодательства на региональном рынке гречки. Мониторинг ценообразования проведен во всех звеньях производственной цепочки, сообщили в УФАС.

Проверка не установила недостатка зерна гречихи, а также фактов преднамеренных действий сельхозпроизводителей по созданию дефицита сырья. «Валовый сбор урожая соответствует потребностям плановой загрузки региональных перерабатывающих предприятий, а схема реализации продукции за год не изменилась — большинство организаций реализуют гречиху в год сбора сырья»,— говорится в сообщении ведомства.

В управлении считают, что рост цен на гречку связан с объективными причинами и объясняется перепроизводством у сельхозпроизводителей: в 2014-2018 годах цены на гречиху были низкими и доходили до 5 тыс. руб. за тонну при параллельном росте стоимости минеральных удобрений, ГСМ, запасных частей для техники и пр. «Алтайские производители, переработчики и розничная торговля, ведут самостоятельную политику продаж и ценообразования в зависимости от конъюнктуры рынка»,— резюмировало УФАС.

По данным Алтайкрайстата, за девять месяцев 2019 года средние отпускные цены на гречку в Алтайском крае для промышленных компаний выросли на 79% (до 15,7 тыс. руб. за тонну) к аналогичному периоду прошлого года. Также, по подсчетам статистиков, почти в два раза — на 98,2% (до 16,4 тыс. руб. за тонну) — выросли цены на просо.

Оксана Павлова