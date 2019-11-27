Голикова сообщила об индексации неиспользованной части маткапитала в 2020 году

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году будет проведена индексация материнского капитала возобновится на уровень инфляции. Проиндексирована будет и неиспользованная часть маткапитала. В следующем году размер материнского капитала составит 466 617 руб. (+3,8%). Это будет первая индексация материнского капитала с 2015 года.

«С 2020 года возобновлена индексация материнского семейного капитала. Размер составит 466,6 тыс. руб. В 2021 году — 485,3 тыс. руб. То есть индексация идет на инфляцию и, что важно, даже если какая-то часть материнского капитала была уже использована, а часть осталась, то эта часть также будет индексироваться на инфляцию»,— сказала госпожа Голикова в программе «Право на справедливость» на «Первом канале». С 1 января 2007 правом на материнский капитал воспользовались 9,5 млн человек.

Она также признала, что многие имеющие право на социальную поддержку россияне не получают ее из-за того, что не знают о ней, или из-за бюрократических сложностей. Госпожа Голикова сообщила, что работа государственных органов будет перестроена, чтобы они адресно сообщали о положенной поддержке гражданам.