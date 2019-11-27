Групповой этап. Пятый тур

Группа D. «Локомотив» (Россия)—«Байер» (Германия) 0:2 (Жемалетдинов, 11 (автогол; Бендер, 54).

Положение команд

И В Н П М О

1. «Ювентус» 4 3 1 0 9:4 10

2. «Атлетико» 4 2 1 1 6:4 7

3. «Байер» 5 2 0 3 5:7 6

4. «Локомотив» 5 1 0 4 4:9 3

Матч «Ювентус» (Италия)—«Атлетико» (Испания) завершился после подписания номера в печать.

11 декабря в шестом, заключительном туре встречаются: «Атлетико»—«Локомотив», «Байер»—«Ювентус». «Ювентус» вышел в 1/8 финала.