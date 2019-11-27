Вторичное предложение

В среднем цена на б/у автомобили Lada на «Авто.ру» в третьем квартале выросла на 20,1%, до 185 тыс. руб., Toyota — почти на 12,4%, до 662 тыс. руб. Стоимость машин бренда Nissan, наоборот, снизилась приблизительно на 1,3%, до 543 тыс. руб. Подержанные Hyundai выросли в цене почти на 10,2%, до 595 тыс. руб., Ford — почти на 2,8%, до 446 тыс. руб. Среди премиальных автомобилей на вторичном рынке на символические 0,07% подешевели Mercedes, до 1,4 млн руб., а также Volvo — на 4,2%, до 772 тыс. руб. Наибольший рост цен среди лидеров премиум-сегмента на «Авто.ру» показал бренд Lexus: автомобили в среднем подорожали на 7,4%, до 1,7 млн руб. В то же время б/у BMW выросли в цене на 1,7%, до 1,1 млн руб., Audi — почти на 0,7%, до 900 тыс. руб.

На «Авито» средние цены и их динамика иные. Так, Lada в третьем квартале подорожала на 7,8%, до 148,6 тыс. руб., Hyundai — на 3,9%, до 469,3 тыс. руб., Toyota — на 1,8%, до 701,3 тыс. руб. Средняя стоимость автомобилей Ford на этой площадке, наоборот, снизилась на 3,1%, до 346,9 тыс. руб., подешевел и Nissan — на 3,1%, до приблизительно 421,7 тыс. руб. Подержанные Kia выросли в цене на 6,2%, до 539,1 тыс. руб., Volkswagen — на 1,9%, почти до 464,5 тыс. руб., Renault — на 2%, до 338,4 тыс. руб. Chevrolet в среднем на «Авито» можно купить на 1,7% дешевле, чем годом ранее,— за 302,6 тыс. руб. Некогда популярные Daewoo подешевели на 3,3%, до 109,4 тыс. руб., Opel упал в цене на 3,8%, до 303,6 тыс. руб.

Ольга Никитина