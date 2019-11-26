«Мир» до Лондона доведет

Российская платежная система «Мир» договорилась о сотрудничестве с эквайринговой компанией PayXpert по приему ее карт в Европе. Пилотный проект начнется в Великобритании — тестовая трансакция состоится в Лондоне в рамках пятого российско-британского бизнес-форума. В ближайших планах, по словам представителя PayXpert, подключить к нему Скандинавию, Италию, Испанию и Францию.

Сегодня фонд «Росконгресс» сообщил, что в Лондоне на пятом российско-британском бизнес-форуме планируется презентация первого европейского эквайрера платежной системы «Мир». Им станет созданная в 2009 году в Голландии компания PayXpert, которая заключила соглашение с Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы «Мир»). «Начало нашего совместного пилотного проекта с PayXpert — первый и очень важный шаг в развитии европейского эквайринга "Мира", который положит основу перспективным новым направлениям в зарубежном развитии российских платежных карт»,— сказал глава НСПК Владимир Комлев.

В свою очередь, гендиректор PayXpert Николас Ригерт отметил, что участие компании «в пилоте российской платежной системы "Мир" в Европе является следующим шагом в достижении нашей цели стать лучшим платежным партнером, объединяя бизнес и клиентов на местном и международном уровнях».

По словам Владимира Комлева, сегодня карты платежной системы «Мир» принимаются на территории уже восьми стран. Однако в основном это страны бывшего СССР. Недавно было подписано соответствующее соглашение с Вьетнамом (см. “Ъ” от 29 октября). А самая европейская из стран, в которых принимают карты «Мир» — Турция (3% ее территории находится в Европе).

В интервью “Ъ” Владимир Комлев объяснял, почему платежной системе «Мир» тяжело прокладывать путь на Запад: «В Европе все прекрасно знают, что у русских есть карты международных платежных систем» (см. “Ъ” от 13 ноября). Поэтому договориться с не самым крупным игроком на этом рынке — шаг достаточно логичный.

Однако сейчас речь идет лишь о тестовых трансакциях в рамках пилотного проекта, который стартует в Великобритании. Как рассказал “Ъ” глава маркетинга PayXpert Диего Кацман, в Великобритании у компании 250 партнеров — торгово-сервисных предприятий. Однако у компании амбициозные планы по развитию сотрудничества с платежной системой «Мир». «Мы ожидаем, что к концу 2020 года карты "Мир" будут принимать в 2 тыс. торговых точек в Европе»,— сообщил господин Кацман. По его словам, уже в первом квартале следующего года пилот планируется запустить в скандинавских странах. «А до конца года мы подключим к проекту Испанию, Италию и Францию»,— уверен Диего Кацман.

Максим Буйлов, Евгений Хвостик