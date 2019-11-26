В результате землетрясения в Албании погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли в результате сильного землетрясения в Албании, сообщила газета Koha Jone. По данным агентства AP, при ЧП пострадали около 300 человек. Геологическая служба США отметила, что недалеко от столицы страны Тираны были зафиксированы толчки магнитудой 6,4.

После, по данным сейсмологов, наблюдались афтершоки магнитудой выше 5. Местная газета Shekulli сообщила, что сильные толчки ощущались также в городе Дуррес — втором по величине городе Албании. В школах по всей стране отменены занятия.

Посольство России в Албании отметило, что информация о пострадавших российских гражданах не поступала. Сотрудники посольства также не пострадали.