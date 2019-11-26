США обеспокоены испытаниями российских С-400 Турцией

Испытания российских комплексов С-400 Турцией вызывают беспокойство, заявил на пресс-конференции государственный секретарь США Майк Помпео. Однако Вашингтон продолжает вести переговоры с Анкарой по этому поводу.

До этого появились сообщения о том, что 25 ноября в небе над Анкарой пролетели истребители F-16, которые участвовали в испытаниях С-400.

«Мы надеемся (на решение этой проблемы.—“Ъ”). Мы все еще ведем переговоры с турками и пытаемся найти выход из этой ситуации»,— сказал господин Помпео (цитата по Reuters).

Напомним, контракт на поставку Турции четырех систем С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в июле 2017 года. Поставки начались летом 2019 года, завершить развертывание систем планируется к апрелю 2020 года. В ответ на покупку российских систем Вашингтон прекратил поставки Анкаре F-35. Недавно министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил по итогам переговоров с американской делегацией, что С-400 будут работать в автономном режиме.

Подробности — в материале “Ъ” «Турецким С-400 дадут автономию».