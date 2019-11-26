Бывший следователь по особо важным получил пять лет колонии за взятку

Басманный районный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии строгого режима бывшего старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) Александра Сорокина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщила агентству «Москва» пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова.

Суд установил, что Александр Сорокин вымогал $100 тыс. у акционера банка «БФГ-кредит» Тамары Хорошиловой. Взамен он предлагал признать ее потерпевшей в деле о выводе из банка 2,3 млрд руб.

Следователь был задержан в конце 2016 года сотрудниками управления «М» ФСБ недалеко от служебного входа в центральное здание Следственного комитета в Техническом переулке сразу после получения денег, среди которых были меченые купюры. В сентябре 2017 года он получил восемь лет колонии, но впоследствии президиум Московского городского суда в ходе кассации отменил приговор, поскольку суд первой инстанции не дал оценку важным свидетельствам, и передал дело председателю Басманного суда Ирине Вырышевой.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Взятка потребовала дополнительного исследования».