ФАС предложила создать ведомство по регулированию табачного рынка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что в России нужно создать отдельное ведомство, которое будет заниматься регулированием табачного рынка, сообщила заместитель начальника контрольно-финансового управления регулятора Наталия Исаева. Она привела в пример Росалкогольрегулирование.

«Я бы хотела обратить внимание на то, что нет единого органа, который бы отвечал за табачную промышленность по аналогии с Росалкогольрегулированием. При том, что много нареканий было к РАР, тем не менее, наверное, вряд ли будет кто-то оспаривать, что с появлением такого единого регулятора, ситуация на рынке алкогольной продукции улучшилась»,— сказала госпожа Исаева на совещании в Совете федерации (цитата по «РИА Новости»).

По предложению ФАС, этому ведомству передадут все полномочия для регулирования табачного рынка, пояснила Наталия Исаева.

Напомним, ранее с такой же идеей выступил проект «Трезвая Россия». Члены этого проекта направили письмо первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову. Назвать табачное ведомство они предложили «Ростабаком».