«Трезвая Россия» предложила создать регулятор табачного рынка

«Трезвая Россия» предложила создать единый регулятор для табачного рынка, сообщили «Известия» со ссылкой на соответствующее обращение проекта первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова. Новое ведомство, согласно документу, получит название Ростабак.

По мнению авторов проекта, создание единого регулятора позволит эффективнее решать проблемы отрасли, в том числе с качеством сырья. Минздрав сообщил изданию, что готов изучить инициативу и привлечь к ней экспертное сообщество. «Трезвая Россия» полагает, что Ростабак должен взять под контроль также электронные сигареты, вейпы и системы нагревания. По подсчетам проекта, совершенствование контроля отрасли обеспечит ежегодно 350 млрд руб. дополнительных поступлений в бюджет.

Минсельхоз сообщил изданию, что в случае поступления предложений в ведомство они будут рассмотрены в установленном порядке. Минэкономики отметило, что создание отдельного ведомства нуждается в дополнительном обосновании.

В октябре Минздрав внес в правительство новый проект антитабачной концепции. Предыдущую версию документа минувшей весной кабинет министров отправил на доработку. Там было несколько принципиальных аспектов. Электронные системы доставки табака, в том числе IQOS, GLO и вейпы собирались приравнять к обычным сигаретам. Акциз на табачные изделия должен был постепенно повышаться до среднеевропейского уровня. Кроме того, власти намеревались раскрывать и регулировать состав этой продукции. В результате к 2050 году курильщиками останутся только 5% граждан, после чего государство сможет полностью запретить оборот табака.

Подробнее — в материале “Ъ” «Минздрав разобрался с антитабачной стратегией».