Полиция США использовала робота Boston Dynamics в качестве сапера

Отделение полиции штата Массачусетс стало первым правоохранительным учреждением в США, которое использовало в работе робота Boston Dynamics под названием Spot. Об этом сообщает издание Wbur News со ссылкой на сообщение полиции штата. Робот арендовался саперной службой полиции с августа по ноябрь 2019 года. Он участвовал не только в тестировании, но также и в двух полевых операциях.

Spot представляет собой похожего на собаку робота, он работает без подзарядки полтора часа, двигается со скоростью до 5,8 км/ч, а также обладает грузоподъемностью до 14 кг и выдерживает температуру от –20 °С до 45 °С.

Mass. State Police got to use @BostonDynamics’ Spot the robot dog for three months this year. That’s raising questions about what kind of policies there should be about how police can use robots. https://t.co/SVTjc0J2bJ pic.twitter.com/px22Ooj5Yr — ally jarmanning (@allyjarmanning) November 25, 2019

В полиции штата утверждают, что Spot в основном используется как мобильное устройство наблюдения. Договор компании и полиции исключает использование робота в качестве оружия, поэтому он сдается в аренду, а не продается. По словам вице-президента Boston Dynamics по развитию бизнеса Майкла Перри, это сделано для того, чтобы компания могла отозвать робота, если обнаружит нарушение договора.

Евгений Федуненко