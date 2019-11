Полиция США использовала робота Boston Dynamics в качестве сапера

Отделение полиции штата Массачусетс стало первым правоохранительным учреждением в США, которое использовало в работе робота Boston Dynamics под названием Spot. Об этом сообщает издание Wbur News со ссылкой на сообщение полиции штата. Робот арендовался саперной службой полиции с августа по ноябрь 2019 года. Он участвовал не только в тестировании, но также и в двух полевых операциях.

Mass. State Police got to use @BostonDynamics’ Spot the robot dog for three months this year. That’s raising questions about what kind of policies there should be about how police can use robots. https://t.co/SVTjc0J2bJ pic.twitter.com/px22Ooj5Yr