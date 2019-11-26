В деле о банкротстве владельца отеля Sheraton в Ростове сменится кредитор

В деле о банкротстве ООО «Лира», занимавшегося строительством бизнес-комплекса Sheraton Rostov-on-Don Hotel & Business Center, сменится конкурсный кредитор. Соответствующее ходатайство принял арбитражный суд Ростовской области.

В размещенном в картотеке суда заявлении указано, что ООО «Ай Ти Куб» заменит в реестре кредиторов АО «ГК Инжглобал» на основании договора уступки части права требования. Напомним, в конце августа «ГК Инжглобал» потребовала у ООО «Лира» 30,5 млн руб.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, арбитражный суд Ростовской области признал ООО «Лира» банкротом и постановил начать в отношении предприятия конкурсное производство в июле этого года. Иск о банкротстве компании в сентябре 2018 года подала московская ГК «Инжглобал».

По данным сервиса kartoteka.ru, компания была зарегистрировано в Ростовской области в 2002 году. Основной вид деятельности компании — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Дарья Голякова