Владельца бизнес-комплекса Sheraton в Ростове признали банкротом

Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом ООО «Лира» и постановил начать в отношении предприятия конкурсное производство. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Напомним, иск о банкротстве компании в сентябре 2018 года подала московская ГК «Инжглобал». Сумма исковых требований составляла 13,8 млн руб.

ООО «Лира» занималась строительством бизнес-комплекса Sheraton Rostov-on-Don Hotel & Business Cente. По данным сервиса kartoteka.ru, компания была зарегистрировано в Ростовской области в 2002 году. Основной вид деятельности компании — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Кристина Федичкина