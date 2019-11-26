Во Франции ужесточат законодательство для борьбы с домашним насилием над женщинами

В понедельник, 25 ноября, премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство намерено ужесточить законодательство, чтобы защитить французских женщин от психологического и физического насилия со стороны мужей.

В своей речи, приуроченной к последнему дню общественных слушаний по этому вопросу, премьер-министр упомянул порядка 40 мер для борьбы с домашним насилием.

Так, правительство намерено ввести в гражданский и уголовный кодексы страны понятия супружеского подчинения, а также переписать определение насилия, включив в него и психологическое давление, оказываемое супругой или супругом, которое впоследствии может стать причиной самоубийства жертвы. Правительство также намерено принять закон, который позволит конфисковывать все огнестрельное оружие у агрессора, а также закон о неприближении к жертве. Для его реализации власти Франции намерены воспользоваться электронными браслетами, которые агрессоры будут обязаны носить все время. Еще одной мерой может стать принятие закона о раскрытии врачебной тайны. «Мы обязаны, чтобы спасти жизни, предоставить возможность врачам отступать от врачебной тайны. Я надеюсь, что этот закон будет применяться в исключительных случаях, в случаях крайней необходимости, когда существует серьезный риск возобновления агрессивных действий»,— заявил премьер-министр.

Часть мер уже была реализована властями. Так, например, была создана горячая линия, на которую могут звонить жертвы домашнего насилия, причем не только физического, но и психологического. «С первого же случая агрессии, в том числе психологической, каждая минута на счету. Благодаря созданию Национальной федерации солидарности женщинам отныне обратиться на горячую линию можно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю»,— заявил господин Филипп.

Согласно статистике AFP, во Франции с начала года своими супругами были убиты по меньшей мере 117 женщин. Феминистское движение Nous Toutes говорит о 138 женщинах, убитых в нынешнем году.

Кирилл Сарханянц