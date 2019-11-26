Инвестиции малых предприятий Удмуртии в основной капитал за январь-сентябрь составили 1,93 млрд рублей

Малые предприятия Удмуртии инвестировали в основной капитал республики 1,93 млрд руб. за январь-сентябрь 2019 года. К ним относятся компании, в которых работают от 16 до 100 человек, сообщает Удмуртстат.

За обозначенный период малые предприятия продали товары собственного производства на 57,3 млрд руб. Отгрузка товаров, выполненных собственными силами работ и услуг составила 61,3 млрд руб.

Напомним, что оборот малых предприятий Удмуртии за три квартала текущего года составил 118,6 млрд руб. Это на 15,4 млрд руб. меньше показателя аналогичного периода прошлого года.