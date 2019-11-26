Оборот малых предприятий Удмуртии за январь-сентябрь составил 118,6 млрд рублей

Оборот малых предприятий Удмуртии за три квартала текущего года составил 118,6 млрд руб., сообщает Удмуртстат. Отметим, что это на 15,4 млрд руб. меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Так, оборот одного малого предприятия составил 51,9 млрд руб. К ним относятся компании, в которых работают от 16 до 100 человек

Всего в Удмуртии осуществляют деятельность 2,28 тыс. малых предприятий. В них работают 69,6 тыс. человек — на одно предприятие в среднем приходится 30 сотрудников. Средняя зарплата работников малых предприятий составляет 25,59 тыс. руб. Наибольшая — 48,8 тыс. руб. — в сфере «добыча полезных ископаемых». Наименьшая — 15,7 тыс. руб. — в отрасли «финансовая и страховая деятельность».