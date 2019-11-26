Возбуждено уголовное дело по факту возможного доведения до самоубийства следователя в Сочи В краевом главке проверяют появившуюся в Сети информацию об изнасиловании девушки коллегой

Следственный отдел по Хостинскому району Сочи возбудил уголовное дело по факту возможного доведения до самоубийства (ст. 110 УК РФ) 23-летней сотрудницы полиции Марии Клочковой. «В рамках расследования будут тщательным образом изучены обстоятельства и условия, толкнувшие девушку на данный поступок», - сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, утром в субботу, 23 ноября, в правоохранительные органы Сочи поступило сообщение об обнаружении в одном из служебных кабинетов отдела полиции Хостинского района тела следователя МВД с огнестрельным ранением. По данным следствия, девушка заступила на службу, получив огнестрельное оружие, после чего свела счеты с жизнью. Тело погибшей обнаружили ее коллеги, которые вызвали на место медиков и сотрудников территориального следственного отдела СКР. «В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», – сообщают в следственном ведомстве.

Анна Клочкова, представившаяся сестрой погибшей, озвучила в социальных сетях версию, что Мария была изнасилована коллегой после корпоративной вечеринки в честь дня сотрудников уголовного розыска. Якобы 6 октября ее экстренно госпитализировали с кровотечением. «С этого момента она считала себя позором семьи. Заявление не писала, так как боялась испортить себе жизнь и не хотела, чтоб кто-то узнал об этой истории», - написала госпожа Клочкова. Она также отметила, что руководство девушки знало о случившемся, но не предприняло никаких мер по урегулированию инцидента. В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что в настоящее время проводится служебная проверка, в рамках которой планируется всесторонне проверить данную информацию.

«По решению руководства ГУСБ МВД России сотрудники главка направлены в Краснодарский край для оказания практической помощи в проведении служебной проверки по факту суицида следователя отдела полиции Хостинского района УВД по городу Сочи. В ходе выезда будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка организации морально-психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности подразделения. По результатам служебной проверки виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дмитрий Михеенко