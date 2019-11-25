23-летняя следователь в Сочи перед самоубийством могла быть изнасилована

Суицид следователя отдела полиции Хостинского района УВД по городу Сочи произошел в субботу, 23 ноября. 23-летняя Мария Клочкова покончила с собой в служебном кабинете. Возможным мотивом, подтолкнувшим девушку, которая только в этом году окончила вуз и устроилась на службу, на столь отчаянный шаг могло стать изнасилование коллегой.

В социальных сетях пользователь Анна Клочкова, которая называет себя сестрой погибшей, написала, что девушку довели до суицида. По ее словам, 6 октября Марию экстренно госпитализировали с кровотечением. «Изнасиловал опер. С этого момента она считала себя позором семьи. Заявление не писала, так как боялась испортить себе жизнь и не хотела, чтоб кто-то узнал об этой истории», - пишет госпожа Клочкова. Она отмечает, что руководство следственного отдела знало о случившемся и даже обещало помочь молодому следователю с переводом в другой город, откуда она родом.

«Отвратительные отзывы о следователях, с кем приходилось работать. Унижения и прочее. Она была совсем ребенком в душе. Ее покалечили и довели до суицида», - написала Анна.

«Руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю было назначено проведение служебной проверки, в рамках которой будут установлены все обстоятельства случившегося. Появившаяся в СМИ информация о возможных причинах суицида будет объективно и всесторонне проверена», - сообщили в главке.

Дмитрий Михеенко