Рост устройств по приему платежных карт на Юге России составил 13,7%

За три квартала текущего года года в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах темпы прироста количества устройств по приему платежных карт составили 13,7%. Их количество увеличилось до 392,6 тыс. устройств. Темпы роста таких устройств по России составляют 6,4%, сообщает Южное ГУ Банка России.

По данным регулятора, доля безналичных расчетов с использованием платежных карт в общем объеме операций выросла в январе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичными показателями 2018 года на 4 процентных пункта и составила 29,5%.

Всего в ЮФО и СКФО было совершено 1,4 млрд операций с использованием платежных карт на сумму почти 1,2 трлн руб. Рост по этим показателям составил 47,2% (по РФ 35,8%) и 30,8% (по РФ 29%) соответственно.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что в третьем квартале текущего года в Краснодарском крае было выдано 119,8 тыс. новых кредитных карт. По сравнению с третьим кварталом 2018 года рост выдачи кредиток в регионе составил 8,6%.

Василий Хитрых