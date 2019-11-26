Бывшему главе банка «Спурт» сократили срок заключения в колонии более чем вдвое

Верховный суд Татарстана пересмотрел срок приговора экс-главе банка «Спурт» Евгении Даутовой, которая была приговорена к трем годам и одному месяце колонии общего режима, сообщает «Реальное время».

Осужденная не согласилась с решением Вахитовского райсуда Казани и оспорила его в вышестоящей инстанции. В итоге ей засчитали в счет отбывания наказания 11 месяцев домашнего ареста и полгода в следственном изоляторе. Таким образом из 37 положенных месяцев она отбыла 20. В остальном приговор остался без изменений.

Напомним, что госпожу Даутову осудили в июне 2019 года. Ее признали виновной в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и фальсификации финансовой отчетности (ст. 172.1 УК РФ). Вину она полностью признала. Ее дело рассматривалось в особом порядке.

"Ъ-Казань"