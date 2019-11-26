Поголовье КРС в Удмуртии на конец октября сократилось на 0,5%

На конец октября 2019 года в Удмуртии зарегистрировано 273,7 тыс. голов крупного рогатого скота. Это на 0,5% меньше значения аналогичного периода прошлого года, сообщает Удмуртстат. В то же время поголовье свиней увеличилось на 13,5% и составило 235,4 голов, овец и коз — на 0,4% — до 2,6 тыс. голов.

Ранее сообщалось, что за январь-октябрь 2019 года в Удмуртии произвели 107,7 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе. Это на 5,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года.