В России на тысячу жителей приходится 306 автомобилей — к такому выводу пришли в агентстве «Автостат», оценив обеспеченность россиян легковыми машинами на 1 июля 2019 года.

Лидером исследования, в котором анализировался автопарк городов с населением более 1 млн жителей, стала Самара, где на тысячу человек приходится 344 автомобиля. В топ-3 также вошли Краснодар (343 автомобиля на 1 тыс. жителей) и Санкт-Петербург (330 машин на 1 тыс. жителей). Меньше всего автомобилей в городах-миллионниках в Волгограде (263 шт. на 1 тыс. жителей), Перми (242 шт. на 1 тыс. жителей) и Ростове-на-Дону (234 шт. на 1 тыс. жителей).

Напомним, по состоянию на июль 2019 года автопарк России составляет 52,4 млн автомобилей, из которых 84% (44,1 млн шт.) приходится на легковые автомобили.