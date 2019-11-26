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Нижегородский центр муниципального заказа оштрафовали за нарушение хранения продуктов

Арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил требования муниципального предприятия «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ, организатор питания в школах и детсадах) о признании незаконным решения регионального управления Россельхознадзора о наложении 1,2 млн руб. штрафа за нарушения условий хранения продуктов. Предприятию удалось снизить сумму в три раза – до 400 тыс. руб.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, проверка на предприятии проводилась в марте сотрудниками ведомства и прокуратуры Нижнего Новгорода. Было установлено, что мясные продукты, куриный фарш и рыба хранятся без документов, маркировки и указания сроков годности, молочная продукция хранится с истекшим сроком годности. Кроме того, пробы мясных продуктов не соответствовали микробиологическим показаниям, в них были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Добавим, что за последний год в нижегородских школах, которые обслуживает ЕЦМЗ, уже дважды происходило массовое отравление. В феврале предприятие оштрафовали на 150 тыс. руб. за инцидент в школе №139, в ноябре – на 35 тыс. руб. за нарушения, обнаруженные во время расследования группового отравления детей в школе №47.

Анастасия Еремина


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