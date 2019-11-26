Мэрия Воронежа прокомментировала жилую застройку у аэродрома ВАСО

ПАО «ВАСО» (Воронежский авиазавод) не возражает против внесения изменений в генеральный план Воронежа в отношении земельных участков по улице Остужева, 52Ф и 52Ш, на которых планируется строительство нового жилого микрорайона. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в мэрии Воронежа.

Согласно решению об установлении границ приаэродромной территории аэродрома экспериментальной авиации «Придача», утвержденному в июне 2018 года, эти участки расположены в границах третьей, пятой и шестой подзон, где максимальная высота застройки составляет 160 м. Несколько участков в границах улиц Остужева и Минской в левобережной части Воронежа до 2020 года планируется перевести из производственной и коммунально-складской зоны в зону многофункциональной общественно-деловой застройки (ул. Остужева, 52Ш). Публичные слушания по проекту назначены на 10 декабря.

Концепция освоения территории предусматривает «развитый современный городской микрорайон» со школой на 1,5 тыс. мест и детсадом на 280 мест, а также спортклубы, которых нет в близлежащих жилкомплексах. Участки будет застраивать воронежский девелопер Эдуард Краснов, запланировавший жилой микрорайон на территории порядка 20 га. В течение десяти лет на участке может быть построено около 200 тыс. кв. м жилья. Несмотря на соседство с аэродромом экспериментальной авиации Придача, утвержденные в 2018 году подзоны приаэродромных территорий позволили девелоперу запроектировать 9–17-этажные дома и соцобъекты фактически в зоне подлета к аэродрому.

Подробнее о проекте застройки — в материале “Ъ-Черноземье” «Жилье в Придачу».

Ирина Лобанова