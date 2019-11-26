Эрдоган призвал население Турции отказаться от доллара в пользу лиры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к населению страны с просьбой отказаться от покупки доллара, сделав выбор в пользу турецкой лиры.

«Оставьте доллар. Давайте вернемся к нашим деньгам, к турецкой лире. Турецкая лира уже приносит доход. Давайте покажем нашу поддержку всему отечественному и в этом вопросе»,— цитирует господина Эрдогана телеканал TRT.

Господин Эрдоган не впервые обращается с предложением отказаться от американской валюты. Так, в мае 2018 года турецкий президент призвал сограждан обменивать иностранные деньги на турецкие лиры, чтобы остановить падение курса национальной валюты. В сентябре того же года он призвал отказаться от доллара во внештеторговых расчетах.

О том, каким образом дедолларизацию осуществляет Россия,— в материале “Ъ” «По законам санкционного времени».