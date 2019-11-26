Липецкий суд освободил от наказания лидера «Христианского государства» по «делу “Матильды”»

Грязинский городской суд (Липецкая область) признал лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» (ХГСР) Александра Калинина виновным в принуждении ряда кинопрокатчиков к отказу от показа фильма «Матильда» в 2017 году и приговорил его к году колонии строго режима, однако прекратил преследование активиста в связи с истечением сроков давности. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали в самой инстанции.

Александра Калинина судили по двум составам — о принуждения к отказу от сделки (ч. 1 ст. 179 УК РФ) и о возбуждение ненависти и вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ). В первом случае речь шла о четырех потерпевших кинопрокатчиках — сетях «Киномакс», «Синема парк», «Формула кино» и небольшом кинотеатре в Подмосковье, которые получали письма с угрозами в связи с намерением показать «Матильду». В ходе судебного следствия эти эпизоды были объединены. По второму составу Калинину вменялось размещение ролика на YouTube, в котором лидер ХГСР призывал не заключать браки с мусульманами.

Как пояснили “Ъ-Черноземье” в липецком областном суде, Александр Калинин не признал вину, поэтому суд не мог освободить его от ответственности до вынесения приговора. Обвинение по второму составу было снято в связи с декриминализацией соответствующей «экстремистской» статьи.

Подробнее о процессе над Александром Калининым читайте в материале “Ъ” «У нас православные не сидят».