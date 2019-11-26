Инвесторы смотрят на гендер

Инвесторы бегут из компаний, которые пускают женщин в руководство. К такому выводу пришли аналитики журнала Organization Science. На протяжении 14 лет ученые следили за доходностью почти 2 тыс. компаний. Выяснилось, что с приходом в совет директоров женщин, акции компаний часто дешевели. Рыночная стоимость предприятия уменьшалась примерно на 2,5%. По данным исследователей, снижение длилось примерно два года.

Во всем виновата предвзятость инвесторов, считают аналитики. Хотя присутствие женщин в руководстве почти не сказывалось на прибыльности, акционеры все равно продавали свои доли в компаниях.

Отток инвесторов необязательно связан с женщинами-руководителями, рассказал партнер кадрового агентства FutureToday Денис Каминский: «Одна из причин, не связанная с ролью женщин, заключается в том, что когда у компании уже что-то идет не так, менеджмент пытается делать хорошую мину при плохой игре и отвлекать внимание публики от содержательных вопросов. Начинает делать какие-то ожидаемые в обществе шаги, например, назначает женщин в совет директоров. И если это так, то последовательность другая: сначала в компании плохо идут дела, а потом, чтобы, например, это исправить или спрятать проблемы, назначают женщин.

Сейчас женщин на позициях СЕО и в совете директоров гораздо меньше, чем мужчин.

Я думаю, что на позиции СЕО верхняя оценка 20%. С одной стороны, есть традиционная маскулинность — более мужская культура в топ-менеджменте, сложившаяся исторически, с другой стороны, обратная ситуация — у разных людей есть разные потребности. Далеко не всем женщинам хочется дорастать до уровня СЕО. По нашим исследованиям молодые люди более амбициозны и ориентированы на карьеру. То есть людей, которые реально бьются за то, чтобы стать топ-менеджером, больше в мужской аудитории, чем в женской».

Авторы исследования также опросили менеджеров, получивших магистерскую степень в области управления. Им предложили прочитать пресс-релизы о назначении новых членов правления в ряде компаний. В результате статус потенциально более прибыльных получили компании, которые нанимали в штат мужчин.

А что в России? “Ъ FM” поговорил с российскими инвесторами и поинтересовался, доверяют ли они женщинам в руководстве.

Президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган: «Все зависит от характера работы. Женщины гораздо более скрупулезны, внимательны, методичны. Мужчины чаще всего более творческие». Управляющий партнер компании DTI Algorithmic Александр Бутманов: «К женщине в возрасте примерно 25 лет, наверное, инвесторы относятся с настороженностью. В компании, которые основаны и управляются женщинами старше 40 лет, я бы, наоборот, инвестировал более охотно, потому что они более рациональны, чем мужчины и не пытаются что-то доказать, а просто делают то, что нужно делать». Независимый финансовый советник Наталья Смирнова: «Если компания начинает публично как-то освещать, что “а вот теперь мы активно берем в состав совета директоров женщин”, то для меня это будет маркером, что, возможно, компания может в ущерб рентабельности пойти на поводу толерантности».

Эксперты неоднократно подтверждали успех в бизнесе и мужчин, и женщин. Например, американская компания Cloverpop в 2017 году доказала, что качество бизнес-решений команд со смешанным составом на четверть выше, чем у чисто мужских команд.